Atti processuali, sì alla firma elettronica se il tribunale ha un sistema informatico adeguato

Con la pronuncia depositata il 17 ottobre nella causa C-302/23 (Jarocki), in un procedimento in cui sono intervenuti diversi Stati inclusa l'Italia, la Corte Ue, ha chiarito la corretta interpretazione del regolamento (UE) 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato intero e che abroga la direttiva 1999/93/CE.