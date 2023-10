Augusta Holding Srl acquista una partecipazione di maggioranza di P&P Italia: tutti gli studi coinvolti

Emanuele Grippo, Cristiano Proserpio, Carlo Peyron









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Augusta Holding Srl nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di P&P Italia, società Italiana leader nel settore degli allestimenti per fiere, mostre e congressi, con attività svolta in Italia e all’estero.



Augusta Holding è una società di partecipazioni promossa da Pietro Paolo Paci, unitamente ad un certo numero di investitori, tra questi: Ebano S.p.A., guidato da Carlo Robiglio (ex Presidente di Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria), Search Fund Capital, fondo di investimento specializzato in operazioni di Search Fund, insieme ad altri investitori privati rappresentati da esponenti del mondo della finanza e dell’imprenditoria.



In seguito all’operazione, gli azionisti fondatori di P&P Italia - Fulvio Borgaro e Lorenzo Loreti - manterranno una rilevante quota di minoranza mentre Pietro Paolo Paci e Fulvio Borgaro gestiranno la guida operativa della Società.



GOP ha agito con un team guidato dal partner Emanuele Grippo (a sinistra), coadiuvato dal managing associate Andrea Baccarin per gli aspetti M&A, dal counsel Marco Gatta e dall’associate Alberto Giannetta per gli aspetti finanziari.



Lo studio Spada Partners ha seguito la financial due diligence con il partner Cristiano Proserpio (in centro), coadiuvato da Massimo Fagioli e Roberto Stagnaro.



I soci fondatori di P&P Italia sono stati assistiti dallo studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi con un team guidato dal partner Carlo Peyron (a destra) e dall’associate Carolina Ceretti, mentre STPG Scouting Capital Advisors è intervenuto, in qualità di advisor finanziario della società, con un team composto dal managing director Carlo Corsi e dall’analyst Davide Vallosio.