Aumenta la durata effettiva dei procedimenti civili in tribunale

È in aumento la durata media effettiva dei procedimenti civili in tribunale: a fine 2023 era di 460 giorni, in crescita rispetto ai 433 giorni del 2022 e ai 426 del 2021. E anche per quest’anno il trend in salita sembra confermato: al 3o giugno 2024 la durata media effettiva era di 466 giorni, destinati ad aumentare nel secondo semestre, per il rallentamento delle attività del periodo feriale.

A far crescere i tempi medi è stata soprattutto la decisione di concentrare le risorse sulle cause più risalenti...