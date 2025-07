Autosped G S.p.A. ha concluso con successo l’acquisizione del 100% di Testani Pasqualino S.r.l.

Gabriele Piccinini

“Autosped G S.p.A., società leader nei servizi di trasporto di merci ad alto livello in vari settori, ha concluso con successo l’acquisizione del 100% di Testani Pasqualino S.r.l., società con oltre 35 anni di esperienza nel trasporto di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, con sede ad Alatri (FR).

L’operazione, parte integrante del piano di crescita di Autosped G S.p.A., ne rafforza la presenza nel settore ambientale e nel territorio del Centro-Sud, contribuendo allo sviluppo di filiere virtuose nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Gli aspetti legali sono stati seguiti dall’Avv. Gabriele Piccinini e dal team dello studio legale GeALex di Milano, in stretta collaborazione con Auditores Italy S.r.l. per la due diligence contabile e fiscale, dallo studio Gatti & Denicolò di Tortona per gli aspetti fiscali e da P.C.A. Broker S.p.A. per gli aspetti assicurativi”.