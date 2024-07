Autovelox, per la verifica della velocità media non serve una cartellonostica particolare

Due novità sul fronte autovelox. La prima consiste nella circostanza che i mezzi di accertamento utilizzati per il rilevamento immediato della velocità possono essere usati anche per il calcolo della velocità media. In seconda battuta non occorre una cartellonistica particolare per la rilevazione della velocità media essendo sufficiente la dicitura “Controllo elettronico della velocità”. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 19377/24.

La vicenda e il giudizio del Tribunale

Venendo ai fatti, il tribunale aveva rilevato che la violazione...