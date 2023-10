Avvocati: 1.500 euro per diventare cassazionisti di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







1.500 euro per diventare cassazionisti. È questo l’importo erogato da Cassa Forense agli avvocati iscritti che presentino domanda per l’assegnazione della borsa di studio per l’acquisizione del titolo, come previsto dal bando n. 11/2023 appena pubblicato.



Borse di studio titolo cassazionista: requisiti

Il bando prevede l’assegnazione di borse di studio fino allo stanziamento di € 300.000 per tutti gli iscritti alla Cassa (o con procedimento di iscrizione in corso), non sospesi né cancellati, che...