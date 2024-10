Avvocati: adesioni entro il 31 ottobre alla polizza LTC

C’è tempo fino al 31 ottobre per aderire all’annualità 2025 per la polizza Long Term Care. Lo rammenta Cassa Forense con un avviso sul proprio sito, riepilogando condizioni e vantaggi della convenzione che l’ente previdenziale degli avvocati ha sottoscritto con Zurich Insurance LTD.

La polizza LTC

La convenzione, si ricorda, prevede in caso di non autosufficienza, l’erogazione di una rendita vitalizia mensile di 1.500 euro, a fronte di un premio annuo uguale per tutti e a carico dell’assicurato...