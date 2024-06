Avvocati: Cassa Forense apre ai familiari degli iscritti

Al via la nuova area riservata ai familiari degli avvocati sul sito di Cassa Forense. Lo rende noto lo stesso ente previdenziale, annunciando la novità che consente al coniuge, ai figli e ai parenti dei professionisti iscritti e/o dei pensionati cancellati di accedere ai servizi loro dedicati.

Come funziona la nuova area

In particolare, comunica la Cassa, i familiari possono accedere al sito accreditandosi attraverso l’apposita procedura disponibile cliccando sul link “Familiari/Autodichiarazione” in homepage, nella sezione “Accessi riservati”.

È necessario inserire il codice fiscale e il codice meccanografico del familiare iscritto/pensionato/cancellato, i propri dati anagrafici e di contatto, un documento di identità e il tipo di parentela (da selezionare tra quelli proposti).

A questo punto, gli uffici di Cassa Forense provvederanno alla richiesta di accreditamento inviando una comunicazione contenente il codice meccanografico da usare per accedere all’area riservata ad hoc (Home Page -> Accessi Riservati -> Familiari -> Accedi).

In caso di perdita o mancata ricezione del pin provvisorio, sarà possibile recuperarlo nella pagina di login, cliccando sull’apposita voce e personalizzandolo al primo accesso.

I servizi riservati ai familiari degli iscritti

Al momento, l’area personale riservata è operativa per consentire ai familiari degli iscritti di presentare le domande per l’assegnazione delle borse di studio in favore degli orfani e studenti universitari.

Si tratta del bando n. 2/2024, le cui domande possono essere presentate già dal 10 giugno ed entro le ore 24:00 del 2 dicembre 2024.

A breve, tuttavia, annuncia Cassa Forense, saranno messi a disposizione altri e nuovi servizi web riservati ai familiari.