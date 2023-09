Avvocati: la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni va motivata di Marina Crisafi

La compensazione delle spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, va motivata in modo argomentato. È quanto si ricava dall’ordinanza n. 26847/2023 della seconda sezione civile della Cassazione che ha accolto le doglianze di un avvocato che si era vista rigettare l’istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta quale difensore d’ufficio.



La vicenda

La legale vedeva accolto il ricorso per opposizione al rigetto dell’istanza dal tribunale di Bari con compensazione integrale...