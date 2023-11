Avvocati: fino a 5mila euro per la certificazione di qualità di Marina Crisafi

Fino a 5mila euro di contributi per la certificazione di qualità UNI 11871 sia per gli studi legali individuali che per quelli associati. Lo ricorda Cassa Forense con una nota sul proprio sito, rammentando agli iscritti la possibilità di accedere ai bandi di finanziamento nn. 8 e 9 del 2023 presentando domanda entro il prossimo 30 novembre.



Percorso per ottenere la certificazione UNI 11871:2022

Il percorso per ottenere la certificazione secondo la norma UNI 11871:2022 consta di passaggi necessari...