Avvocati: legittimo impedimento anche per l’udienza a partecipazione facoltativa

All’avvocato va riconosciuto il legittimo impedimento anche per l’udienza camerale a partecipazione facoltativa nella quale abbia scelto di comparire. Il mancato riconoscimento, infatti, si configurerebbe come una limitazione dell’esercizio di difesa. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 25655/2025, nella quale la prima sezione penale della Cassazione coglie l’occasione per ribadire un orientamento ormai consolidato.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Busto Arstizio, in funzione di ...