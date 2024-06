Avvocati: i nuovi bandi di Cassa Forense

Nuovi bandi di assistenza 2024 per gli avvocati. Lo ha reso noto Cassa Forense pubblicando sul proprio sito le domande di partecipazione a tre bandi ex novo e le graduatorie del premio “Marco Ubertini” del bando per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose.

Assegnazione borse di studio orfani

Nello specifico, il primo dei tre bandi pubblicati (il n. 2/2024) rientra tra le prestazioni a sostegno della famiglia e prevede l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione...