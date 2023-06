Avvocati: la rinuncia al mandato ha effetto immediato di Marina Crisafi

Il giudice è quindi tenuto a nominare un difensore d'ufficio se non è intervenuta una nuova nomina di fiducia

La rinuncia al mandato difensivo ha effetto immediato per cui il giudice è tenuto alla nomina di un difensore d'ufficio, salvo che non sia intervenuta una nuova nomina fiduciaria. Questo quanto chiarito dalla seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 24494/2023.



La vicenda

A ricorrere al Palazzaccio è un uomo condannato in appello per il reato di cui all'articolo 648 c.p. Innanzi ai giudici della S.C., l'imputato lamenta, tra l'altro, l'inosservanza di norme processuali dal momento...