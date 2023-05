Avvocati: si può dire al collega «non fare il bambino» di Marina Crisafi

L'espressione secondo i canoni dell'attuale costume, sebbene colorita e inopportuna, non oltrepassa la soglia dell'illecito deontologico









Dire al collega di controparte «non fare il bambino» non è sanzionabile. Così il Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 237/2022 (pubblicata il 25 aprile 2023 sul sito del codice deontologico) “scagionando” un avvocato che all’esito di un’udienza piuttosto animata, aveva usato quest’espressione in dialetto (“un fari u picciriddu”) trattenendo il collega per un braccio.

La vicenda

Nella vicenda, il Cdd di Caltanissetta infliggeva al legale la sanzione disciplinare dell’avvertimento, poi...