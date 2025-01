Avvocati: sospesi i termini tributari per motivi di salute dei figli minorenni

La sospensione in oggetto - disciplinata dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 234/2021 - riguarda la decorrenza dei termini tributari stabiliti in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento