Avvocato in Costituzione in tempi ravvicinati

«Stiamo elaborando un testo per inserire il ruolo dell’avvocato in Costituzione. E in tempi non troppo lunghi lo porteremo al Consiglio del ministri».

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rinnovato, con un videomessaggio, la promessa alla platea dei giovani avvocati, riuniti al Cnel, per la quarta edizione del Festival della giustizia, organizzato dall’Associazione giovani avvocati (Aiga) e 4cLegal. Il Guardasigilli ha spiegato poi le ragioni della determinazione e dell’urgenza di portare...