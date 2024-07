Avvocato mediatore familiare: non deve pagare la tassa di 168 euro

Gli avvocati iscritti nell’elenco dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita non dovrebbero pagare la tassa sulle concessioni governative, giacchè non si tratta di adempimento funzionale all’esercizio di un’attività di natura professionale. Tuttavia, dato l’orientamento di prassi erariale in materia sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore. È quanto si ricava dall’articolato parere n. 24/2024, pubblicato il 15 luglio sul sito del Codice deontologico, ...

