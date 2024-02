Avvocato testimone di giustizia: come liquidare i compensi

L’avvocato del testimone di giustizia ha diritto alla liquidazione dell’onorario e l’ufficio preposto deve registrare sul sistema SIAMM il relativo decreto per poter procedere alla liquidazione dei compensi in modo celere onde evitare contenziosi e aggravi. È quanto ha chiarito via Arenula, con circolare del 21 febbraio 2024, emanata a seguito delle istanze pervenute da soggetti privati finalizzate ad ottenere l’esecuzione di decreti di liquidazione già emessi dall’autorità giudiziaria.

Liquidazione spese all’avvocato dei testimoni di giustizia

Prima di fornire...