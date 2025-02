Avvocatura cerca praticanti: 400 euro al mese

L’avvocatura di Roma cerca praticanti. È stata indetta infatti la nuova selezione pubblica, per soli titoli, per il reperimento di praticanti da avviare al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione professionale. Le domande vanno presentate improrogabilmente entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2025, utilizzando il modulo allegato al bando.

I requisiti...