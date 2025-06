Avvocatura e IA, transizione graduale per difendere il diritto con l'innovazione

L'avvocatura ha sempre saputo evolversi mantenendo saldi i propri principi: lo ha fatto con la scrittura, con la stampa, con l'informatizzazione della giustizia. Ora la sfida è governare l'intelligenza artificiale per renderla al servizio del diritto e non prendere il suo posto. L'impegno dell'Aiga, lo sottolinea il presidente Carlo Foglieni, è per una transizione giusta, consapevole e coerente con i valori fondanti della professione. Perché l'innovazione non va subita, ma compresa e indirizzata.