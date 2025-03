Azione di petizione esclusa per i beni che non fanno più parte del patrimonio del de cuius

Successione e donazioni - Azione di petizione ereditaria - Erede legittimo - Beni compresi nell’asse ereditario - Esperibilità dell’azione - Esclusione

L’azione di petizione ereditaria non può essere attivata al fine di recuperare beni che, al momento dell’apertura della successione del de cuius, non facevano più parte del suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 21 marzo 2025, n. 7577

SUCCESSIONI...