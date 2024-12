Azzurra Capital ha acquistato una partecipazione in Pasfin: gli studi coinvolti

Chiara Gianni, Alberto Trainotti

Si è conclusa l’acquisizione da parte del fondo Azzurra Capital di una partecipazione strategica in Pasfin, holding di controllo del gruppo Lucart, attivo nella produzione di carta nelle divisioni Consumer (con i brand Tenderly, Grazie, Tutto e Smile), Away from Home (con i marchi Lucart, Fato e Velo) e Business to Business (carta tissue, monolucida ed airlaid).

Attraverso questo accordo siglato con la famiglia Pasquini, fondatrice dell’azienda, il fondo di private equity entra nella holding del gruppo Lucart con l’obiettivo di supportare il piano strategico della società e di investire nella sua crescita, mirando a raggiungere nuovi traguardi e ad ampliare la sua presenza geografica.

Azzurra Capital è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni e dallo studio fiscale e legale Andersen Italia (che ha coinvolto gli studi Andersen di Spagna, Ungheria, Uk, Germania e Francia).

GOP ha agito con un team guidato dalla partner Chiara Gianni coadiuvata dal managing associate Alessandro Paccoi e dagli associate Niccolò Frattari e Matteo Grillo Moselli. Il partner Matteo Gotti con il managing associate Alessandro Magnifico e l’associate Luigi Terenzio Trigornia hanno seguito gli aspetti banking mentre i profili antitrust e regolamentari sono stati seguiti dai partner Matteo Padellaro e Francesco Salerno, coadiuvati dagli associate Marco Pio Marrano e Marco Grantaliano e da Michele Amodio.

Andersen Italia ha assistito il fondo in alcuni aspetti fiscali legati all’operazione nel suo complesso con un team composto dai partner Alberto Trainotti, Marcello Rabbia, Maricla Pennesi e Letizia Carrara, con il supporto del senior advisor Mario Bono.

I soci venditori – la famiglia Pasquini – sono stati assistiti da Advant Nctm.