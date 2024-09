B4 Investimenti SGR S.p.A. acquista la maggioranza del Gruppo Ferper: gli studi coinvolti

Vittoria Sciarroni

B4 Investimenti SGR S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza del capitale del Gruppo Ferper – composto da Ferper Springs S.r.l. e dalle controllate Ferper Springs de México S. de R.L. de C.V. e Ferper Springs USA Inc. – attivo nella produzione e commercializzazione, su scala internazionale, di componenti metalliche con applicazioni principalmente in prodotti cd. “safety critical” per il settore automotive.

Con questo quinto investimento diretto, B4 Investimenti SGR S.p.A. conclude il ciclo di investimenti di B4 H II - Fondo EuVECA, FIA dalla stessa promosso e gestito.

B4 Investimenti SGR S.p.A., attraverso B4 H II - Fondo EuVECA, ha investito nel Gruppo Ferper nell’ambito di un’operazione di growth capital, strutturata in forma di buy-out, concepita e realizzata in partnership con l’imprenditore e fondatore Fernando Perillo e con il coinvolgimento nell’azionariato e nella gestione del top manager e nuovo Amministratore Delegato, Enrico Pilat.

Tramite questa operazione, B4 Investimenti SGR S.p.A. mira a supportare la crescita di Ferper Springs e delle controllate a livello nazionale e internazionale, promuovendone un ulteriore “step up” in termini manageriali, organizzativi e strategici, al fine di consolidarne il footprint internazionale.

L’operazione e l’implementazione del relativo Piano Industriale sono state finanziate da Banco BPM S.p.A..

B4 Investimenti SGR S.p.A. è stata assistita – per la legal due diligence e per gli aspetti connessi alla negoziazione della documentazione contrattuale e del finanziamento bancario – dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Mazziotti, coadiuvato dalla managing associate Vittoria Sciarroni (in foto), dalle associate Roberta De Girolamo e Martina Maltese per gli aspetti societari e di contrattualistica, dal counsel Alessandro Magnifico e dall’associate Luca Porcu per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, nonché, per gli aspetti di diritto del lavoro, dalla partner Cristina Capitanio, dalla managing associate Veruska Crucitti e dall’associate Alessio Tuccini. La legal due diligence relativa a Ferper Springs de México S. de R.L. de C.V. è stata seguita dallo studio legale Basham, Ringe y Correa con un team guidato dal partner Jesus Colunga, coadiuvato da Monica Paulina Mora Avila, Arturo Carus Busto e Juan Jose Lopez.

La tax & payroll due diligence e gli aspetti relativi alla strutturazione fiscale-societaria dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Gusmitta & Associati con un team composto da Paolo Gusmitta, Cristina Gusmitta, Luca Ranieri e Silvana Iungo.

Il Gruppo Ferper ed il suo azionista sono stati assistiti da: (i) Studio Cerina per gli aspetti legali, (ii) Deloitte (Luca Zesi e Luca Furlotti) per gli aspetti connessi alla predisposizione del financial vendor factbook, (iii) Valla, Morrison & Schachne (Antonio Valla e Daniela Morrison) per gli aspetti connessi alla legal vendor due diligence su Ferper Springs USA Inc. e (iv) LTA US Advisors (Filippo Amoroso) per la tax vendor due diligence su Ferper Springs USA Inc. LABS ha svolto il ruolo di advisor finanziario con un team composto dal partner Augusto Lippi e dai manager Angelo Facciolo e Matteo Verzicco.

Banco BPM S.p.A. è stata assistita dallo Studio Greco, Vitali e Associati con un team guidato dalla partner Chiara Langè, coadiuvata dai senior associates Matteo Miramondi e Dalila De Salvo e dall’associate Silvia Massardo.