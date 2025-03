Baker McKenzie, Giliberti Triscornia e Associati e Osborne Clarke nell’acquisizione del luxury hotel Caesar Augustus di Capri

Pietro Bernasconi, Cinzia Massara, Enrico Giliberti e Federico Ferrara

Il gruppo Statuto, proprietario di alcuni tra i più prestigiosi luxury hotels in Italia ed in Europa, ha acquisito l’hotel Caesar Augustus di Capri, struttura a 5 stelle in Anacapri con 56 camere e suite, dalla famiglia Signorini.

Baker McKenzie ha assistito il gruppo Statuto con un team guidato dal partner Pietro Bernasconi con la counsel Cinzia Massara, la senior associate Carola Cambiaghi e i trainee Anna Masut e Emanuele Della Santa, per gli aspetti corporate. Il partner Ludovico Rusconi ha seguito gli aspetti connessi al finanziamento dell’operazione, mentre il counsel Davide Chiesa con il senior associate Marzio Bucciol hanno curato i profili fiscali.

Gli studi legali Giliberti Triscornia e Associati e Osborne Clarke hanno assistito la famiglia Signorini, il primo con un team guidato dal name partner Enrico Giliberti e composto da Emilio Bettaglio, Emiliano Zanfei e Maria Fiorenza Mattioli e il secondo con un team guidato dal partner Federico Ferrara, coadiuvato dall’associate Myriam Ambrosio per i profili corporate e dai partner Pietro Scianna e Claudio Grisanti, rispettivamente per i profili labour e tax.