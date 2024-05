Baker McKenzie, GOP, Legance, Deloitte e Russo De Rosa nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l’acquisizione da parte di Vandemoortele di Dolciaria Acquaviva S.p.A.

Anna Marina De Vivo, Gerardo Carbonelli, Filippo Benintendi, Valerio Libani

Baker McKenzie ha assistito Vandemoortele, uno dei principali gruppi alimentari europei, nell’acquisizione di Dolciaria Acquaviva S.p.A., azienda italiana attiva nella produzione di prodotti da forno surgelati di alta qualità, dal fondo di private equity Apheon, dalla Famiglia Acquaviva e da altri azionisti di minoranza.

Baker McKenzie ha assistito Vandemoortele con un team cross-border guidato dal partner Koen Vanhaerents e dalla counsel Anna Marina De Vivo e composto dagli associate Margherita Pasi, Pieter-Jan-Denys, Quinten Saey ed Alice Mariani per gli aspetti M&A e bancari. Gli aspetti regolatori sono stati seguiti dal counsel Mario Cigno. Il partner Andrea Cicala e l’associate Francesca Divetta hanno seguito gli aspetti antitrust dell’operazione. STS Deloitte con i partner Valentina Santini ed Andrea Bravo e con un team composto da Cosimo Romano, Giulia Daolio, Cosimo Lamanna ed Alessia Stripparo hanno seguito gli aspetti fiscali. Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati seguiti da Deloitte Financial Advisory con la partner Tamara Laudisio e con un team composto da Iva Stemi e Lodovico Paolin.

Apheon è stata assistita per gli aspetti M&A dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dai partner Gianluca Ghersini e Gerardo Carbonelli, coadiuvati dalla managing associate In Young Shin e dagli associate Graziano Cucchi e Riccardo Fogliano. GOP ha assistito Apheon anche per gli aspetti relativi al financing dell’operazione con un team composto dal counsel Marco Gatta e dall’associate Angelica Maggioni.

Legance ha assistito la famiglia Acquaviva con un team composto da Alberto Giampieri, Filippo Benintendi e Valerio Severo Marotta.

Russo De Rosa Associati, con un team composto da Valerio Libani, Marco Zani ed Andrea Massaccesi ha agito quale advisor del venditore prestando assistenza alla società nella fase di due diligence fiscale e curando gli aspetti fiscali relativi all’operazione.