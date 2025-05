Camera Civile di Catanzaro presenta il webinar dal titolo “L’EREDITÀ DIGITALE TRA UMANESIMO E PRIVACY”.

Durante il webinar si affronterà il tema dell’identità e dell’eredità digitale, individuando i profili giuridici ed i problemi applicativi. La tutela della privacy, nell’era dei dati digitali, assume un rilievo particolare in caso di identità digitale del defunto, considerando il diritto di accesso e le responsabilità delle aziende tecnologiche nella gestione dei dati post mortem.

Si discuterà dei profili giurisprudenziali dei principali casi, auspicando l’avvento di un umanesimo digitale. Si farà un focus, infine, sulle disposizioni testamentarie che consentono di attribuire ad un legatario le credenziali di accesso ai dati digitali e sulla successione mortis causa del patrimonio digitale, tra riflessioni e studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

L’evento avrà luogo il prossimo 29 maggio a partire dalle 15,30 in videoconferenza. Per partecipare al webinar è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. Per il webinar sono stati riconosciuti 3 crediti formativi ordinari dal Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a:

presidenza@cameracivilecatanzarocapoluogo.it

agifor.cz@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

