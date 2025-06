CDP colloca con successo il secondo Green Bond da 500 milioni di euro: CRCCD e Clifford Chance gli studi in campo

Federico Morelli, Gioacchino Foti

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nel contesto del collocamento del suo secondo Green Bond, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni. In qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione, sono stati coinvolti Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander Corporate & Investment Banking e UniCredit, assistiti da Clifford Chance.

L’operazione ha suscitato un forte interesse da parte del mercato, con ordini che hanno raggiunto quasi i 2,5 miliardi di euro e la partecipazione di oltre 100 investitori, e rappresenta un passaggio significativo per CDP nella promozione dell’innovazione tecnologica: verrà infatti fatto ricorso alla tecnologia blockchain per tokenizzare il processo di rendicontazione, in aggiunta a quella tradizionale. I fondi raccolti saranno destinati a iniziative con impatti ambientali positivi, tra cui investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, oltre a interventi a favore di imprese finalizzati all’efficientamento energetico e alla promozione dell’economia circolare.

CRCCD ha assistito l’emittente CDP con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi e dall’associate e solicitor Bianca Casini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva, con il senior associate Edoardo Diotallevi.

Clifford Chance ha prestato assistenza ai Joint Lead Managers e Joint Bookrunners con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e dal counsel Jonathan Astbury, coadiuvati dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Arianna Merlo. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Roberto Ingrassia e la trainee Greta Gavazzoni.

Lato CDP, gli aspetti legali sono stati curati dalla Direzione Legale guidata da Alessandro Tonetti, Vice Direttore Generale e Direttore Affari Legali, Societari e Normativi. In particolare, il team legale interno è stato coordinato da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, e da Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, e composto da Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.