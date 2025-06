Hogan Lovells con CNP Assurances nella cessione del 51% del capitale sociale di CNP UniCredit Vita a UniCredit

Francesco Stella, Martina Di Nicola

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito CNP Assurances SA nella cessione del 51% del capitale sociale di CNP UniCredit Vita a UniCredit, che già deteneva il residuo 49%.

CNP UniCredit Vita, controllata da CNP Assurances e operante secondo un modello di partnership esclusiva con UniCredit, ha generato premi per 3,5 miliardi di euro nel 2024.

L’operazione è stata attuata a seguito della comunicazione di UniCredit del 1° ottobre 2024, con la quale la stessa ha esercitato l’opzione di acquisto di tutte le azioni detenute da CNP Assurances in CNP UniCredit Vita, in conformità con i patti parasociali tra CNP Assurances e UniCredit.

Hogan Lovells ha assistito CNP Assurances con un team cross-border italiano e francese. Il team italiano è stato guidato dal partner Francesco Stella e dalla counsel Martina Di Nicola, coadiuvati dal senior associate Francesco De Michele e dal trainee Piermaurizio Francesconi per gli aspetti corporate, dalla counsel Silvia Lolli e dall’associate Davide Valloni per gli aspetti regolamentari, dal partner Vittorio Moresco e dal senior associate Fabrizio Grillo per gli aspetti giuslavoristici e dalla counsel Maria Luce Piattelli per gli aspetti di proprietà intellettuale. Il team francese è stato guidato dal partner Stéphan Huten con il senior associate Maximilien Roland e gli associate Josette Mokuba Iklawa e Raphaël Morin per gli aspetti corporate, il partner Sébastien Gros e la counsel Ghina Farah per gli aspetti regolamentari, il partner Eric Paroche e il counsel Victor Levy per gli aspetti antitrust, il partner Mikael Salmela e il senior associate Floriane Cadio de Kermainguy per gli aspetti legati agli accordi commerciali.