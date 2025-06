Nuove nomine in Baker McKenzie

Davide Chiesa, Marzio Bucciol, Federico Franconi, Alessia Raimondo e Tiziana de Virgilio

Baker McKenzie annuncia la nomina di un nuovo Local Partner, il dottore commercialista Davide Chiesa, di due nuovi Counsel, l’avvocato Marzio Bucciol e l’avvocato Federico Franconi, di un Senior Counsel, l’avvocato Alessia Raimondo e di un of Counsel, l’avvocato Tiziana de Virgilio.

Inoltre, Baker McKenzie ha annunciato la promozione di 59 avvocati al ruolo di partner, con effetto dal 1° luglio 2025, ad eccezione dei colleghi con sede in Nord America e in alcune sedi dell’America Latina, le cui promozioni sono entrate in vigore all’inizio del 2025. Nel corso dell’anno fiscale, lo Studio ha inoltre accolto 48 partner provenienti da altri studi legali, portando a 107 il totale di nuovi partner, a livello globale, dal 1° luglio 2024.

Davide Chiesa, attivo nel dipartimento Tax, presta assistenza a clienti nazionali ed internazionali in materia di strutturazione fiscale di operazioni di M&A, riorganizzazioni societarie e trasferimenti di complessi immobiliari con focus sulle operazioni cross-border.

Fornisce inoltre regolarmente assistenza nell’ambito delle verifiche fiscali e nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie fiscali internazionali, contribuendo alla definizione di soluzioni conciliative in contesti complessi e transnazionali.

Marzio Bucciol, anch’egli operante nel team Tax, si occupa di consulenza fiscale sia a livello nazionale che internazionale, con un particolare focus sulla fiscalità societaria, immobiliare ed operazioni straordinarie. È inoltre attivo nell’assistenza nell’ambito di verifiche fiscali e di procedure alternative di risoluzione delle controversie fiscali.

Marzio ha maturato una significativa esperienza sulla implementazione di sistemi di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) per importanti gruppi italiani e multinazionali.

Promosso all’interno del dipartimento Tax anche Federico Franconi, specializzato in fiscalità internazionale, con un focus su tematiche quali la stabile organizzazione, il transfer pricing e la gestione di contenziosi fiscali complessi. Federico ha assistito numerosi gruppi multinazionali in verifiche fiscali e procedimenti giudiziari, contribuendo alla definizione di strategie difensive e alla gestione dei rapporti con le autorità fiscali. Fornisce consulenza a clienti multinazionali anche nell’ambito delle operazioni di fusione, acquisizione e riorganizzazione societaria, con un’attenzione particolare agli aspetti fiscali transnazionali.

Alessia Raimondo, componente senior del team Employment, guidato dal partner Massimiliano Biolchini, coordina il gruppo dedicato alla gestione degli aspetti lavoristici delle operazioni di M&A e delle riorganizzazioni aziendali, dalle attività di due diligence a quelle post-closing. La sua attività include, oltre alla consulenza strategica alle aziende in materia di gestione del personale e relazioni industriali, anche l’assistenza in negoziazioni con i dipendenti. Alessia ha inoltre sviluppato una competenza specifica in materia di agenzia commerciale.

Tiziana de Virgilio, componente del medesimo team Employment, concentra la propria attività sulla consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella gestione appalti e dei fenomeni di outsourcing lungo le filiere produttive. È particolarmente esperta nella progettazione e verifica di Modelli di Organizzazione e Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 anche nell’ambito di modelli di gestione integrata ex D.lgs. 231/2001. Tiziana si occupa anche dei temi connessi alla social sustainability in ambito ESG, twin transition ed impatti dell’AI e delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro.

Paola Colarossi, Managing Partner di Baker McKenzie Italia, ha commentato: ““Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo raggiunto dai nostri colleghi. Il loro talento, la dedizione e il contributo costante alla crescita dello Studio meritano pieno riconoscimento. Congratulazioni a tutti!”

Oggi, Baker McKenzie, nelle due sedi di Milano e Roma, annovera più di 110 avvocati e dottori commercialisti, di cui 22 partner, 5 of counsel, 3 senior counsel, 16 counsel e 65 associati.