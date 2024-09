Baker McKenzie potenzia la propria presenza globale nel settore bancario e finanziario con l’ingresso del partner Carlo de Vito Piscicelli, figura di spicco del mercato

Baker McKenzie annuncia la nomina di Carlo de Vito Piscicelli a partner della propria practice globale di Banking & Finance. Avvocato di spicco nel settore della finanza e delle ristrutturazioni, con abilitazione sia a New York che in Italia, nonché profonda esperienza di documentazione e prassi inglese, l’Avv. Piscicelli assumerà il ruolo di Head of Banking & Finance per l’Italia e contribuirà alla crescita del team Finance di Baker McKenzie basato Londra. Carlo de Vito Piscicelli proviene da Cleary...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi