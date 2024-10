Bancarotta fraudolenta per dissipazione quando i beni sono utilizzati in maniera distorta

Il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice non tanto sotto il profilo oggettivo in quanto comune a entrambi i delitti c’è la consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti. Secondo la Cassazione (sentenza n. 36856/24) la distinzione tra i due reati, invece, è sotto il profilo soggettivo e consiste nella consapevolezza da parte dell’autore di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all’oggetto sociale...

