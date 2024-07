Bancarotta fraudolenta distrattiva

Come noto, il reato di bancarotta fraudolenta (già art. 216 L.F. oggi art. 322 CCI) può manifestarsi in tre diverse tipologie: quella c.d. "patrimoniale" (di cui la distrazione è la condotta più ricorrente, seppure non l'unica), quella c.d. "documentale" (che si realizza mediante sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, o la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) e quella "preferenziale" (che si integra...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi