Bandi Cassa Forense: borse di studio e ospitalità, domande aperte

Al via le domande di partecipazione per i bandi di Cassa Forense 2025 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti, per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta e per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli degli iscritti.

Bando n. 13/2025

Il bando n. 13/2025, specifica l’ente previdenziale, prevede l’assegnazione di contributi...