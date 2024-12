Bando 400 magistrati 2023, orali dal 13 gennaio 2025

L’Ufficio Concorsi della Direzione Generale dei Magistrati ha comunicato il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 Magistrati indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

Secondo l’ordine di estrazione, le convocazioni cominceranno con i candidati relativi al distretto della Corte d’Appello di Torino per le sessioni in programma dal 13 al 16 gennaio 2025. Il calendario proseguirà con gli altri distretti, per concludersi con i candidati relativi alla Corte d’Appello dell’Aquila, nelle sessioni in programma dal 24 al 27 giugno 2025.

I candidati risultati idonei alle prove scritte saranno convocati nei prossimi giorni, per il tramite delle Procure della Repubblica territorialmente competenti, secondo il calendario sotto riportato.

Di seguito il calendario delle Corti di Appello, secondo l’ordine di estrazione delle prove orali:

1. TORINO: dal 13 al 16 gennaio 2025

2. VENEZIA: dal 16 al 27 gennaio 2025

3. ROMA: dal 28 gennaio al 18 febbraio 2025

4. POTENZA: dal 19 al 20 febbraio 2025

5. PALERMO: dal 20 al 26 febbraio 2025

6. GENOVA: dal 26 febbraio al 3 marzo 2025

7. BARI: dal 3 al 5 marzo 2025

8. MILANO: dal 6 al 21 marzo 2025

9. TRIESTE: dal 21 al 24 marzo 2025

10. CATANZARO: dal 25 al 26 marzo 2025

11. SALERNO: dal 26 marzo al 1° aprile 2025

12. CATANIA: dal 1° al 7 aprile 2025

13. MESSINA: 7 aprile 2025

14. CAGLIARI: 8 aprile 2025

15. BOLOGNA: dall’8 al 28 aprile 2025

16. FIRENZE: dal 29 aprile al 7 maggio 2025

17. LECCE: dal 7 al 13 maggio 2025

18. TRENTO: 13 maggio 2025

19. NAPOLI: dal 13 maggio al 12 giugno 2025

20. BRESCIA: dal 12 al 16 giugno 2025

21. CAMPOBASSO: dal 16 al 17 giugno 2025

22. PERUGIA: dal 17 al 18 giugno 2025

23. CALTANISSETTA: 18 giugno 2025

24. ANCONA: dal 18 al 20 giugno 2025

25. REGGIO CALABRIA: dal 20 al 24 giugno 2025

26. L’AQUILA: dal 24 al 27 giugno 2025

Con avviso del 19 novembre 2024 è stata inoltre pubblicata la scheda pratica sull’esercizio del diritto di accesso e di copia degli atti relativi alla procedura concorsuale. Le modalità operative per procedere alla visione degli atti e al rilascio delle copie sono riportate nella comunicazione.