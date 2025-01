B&C Legal Corporate e League - The Legal Hub nell’acquisizione di H.T.C. S.r.l. e Redco S.r.l. da parte di Tateho Chemical Industries Co. Ltd.

Roberto Maria Caccia e Maria Adele De Luca, Piero Marchelli, Enrico Rovere

B&C Legal Corporate ha assistito Tateho Chemical Industries Co. Ltd., multinazionale attiva nel settore della produzione di articoli tecnici chimici, elettro-fusi e in ceramica destinati ad applicazioni industriali, nell’acquisizione dal gruppo H.T. – Ceram. di H.T.C. S.r.l. e Redco S.r.l., primarie realtà attive nella produzione e commercializzazione di articoli e manufatti in ceramica tecnica per usi industriali.

Tateho Chemical Industries Co. Ltd. è stata assistita, per gli aspetti legali, da B&C Legal Corporate con un team composto dalla senior partner Maria Adele De Luca e dall’associate Roberto Maria Caccia, mentre gli aspetti finanziari sono stati seguiti da EuroDev con un team composto dal Chief Operating Officer Edward Nijland e dal Vice-President Fabio Macrì.

H.T. – Ceram S.r.l. è stata assistita da League – The Legal Hub per la parte legale, con un team coordinato da Piero Marchelli, mentre Kroll Advisory, con il managing director Enrico Rovere, ha agito in qualità di financial advisor; lo Studio Benedini, con Fabrizio Benedini, ha seguito la parte fiscale dell’operazione.