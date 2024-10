BF & Company ha assistito Sifco come Financial Advisor nella cessione di C*BLADE A DOM, una Società controllata da Ethica Global Investments

Alessandro Bertolini

SIFCO è stata supportata da BF & Company quale consulente finanziario esclusivo, con un team composto da Alessandro Bartolini (Managing Partner), Alessandro Zanatta (Vice President) e Gianmarco Barbini (Junior Analyst), per gli aspetti strategici, valutativi e negoziali del processo M&A e nel coordinamento del processo di due diligence. Benesch, con un team composto da Megan Lum Mehalko (Partner) e Brian D. Mielcusny (Senior Managing Associate), e Studio Internazionale, con un team composto da Nicola Paglietti (Partner) e Chiara Buttitta (Associate), hanno agito come consulente legale, fornendo assistenza per le questioni contrattuali.

Ethica Global Investments ha gestito la transazione con Ruggero Jenna, Francesco Sala, Edoardo Barboni e Davide Caselli, supportati da Roberto De Bonis, Sara Consoli, Federica Marzachì e Mario Niggeler di Studio LCA per le questioni legali, Annina Filosa e Davide Brunelli di KPMG per le questioni contabili, Alberto Regazzo, Christian Christodulopulos, Giorgio Crainz e Matteo Croci di OC&C per le questioni aziendali, Roberto Colussi, Livia Schivardi e Matteo Toffanin di Studio Deiure per le questioni fiscali, Damiano Noce di HPC per gli aspetti ambientali, e Fabiano Fossali, Federica Carcani e Sandro Ravera Chion del team di Debt Advisory di Ethica Group per il finanziamento del debito.