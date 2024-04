Biagioni confermata presidente giuslavoristi 2024-2027

Secondo mandato alla presidenza di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) per l’avvocata fiorentina Tatiana Biagioni.

Con l’elezione della Presidente sono state confermate per il triennio 2024-2027 dal Consiglio esecutivo nazionale anche le altre cariche di vertice: i vicepresidenti Gianpiero Belligoli ed Enzo Morrico; il tesoriere Massimo Cundari; il segretario Corrado Guarnieri. Prosegue il lavoro della direttrice dell’Ufficio di direzione e amministrazione Aurora Notarianni (nell’Ufficio Uda sono stati nominati due nuovi componenti) e del direttore della scuola di Alta formazione in Diritto del lavoro Renato Scorcelli.

Prima donna ai vertici di AGI, Tatiana Biagioni è un’esperta di pari opportunità e diritto antidiscriminatorio, dal 2022 consulente in politiche di genere del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Ringrazio le colleghe e i colleghi per la rinnovata fiducia che mi spinge a fare sempre meglio per l’associazione - ha commentato Tatiana Biagioni - e ringrazio la squadra di vertice senza la quale nulla di ciò che è stato fatto sarebbe stato possibile negli anni. Con l’impegno di tutti, AGI ha contribuito al raggiungimento di importanti traguardi, ma altre sfide ci aspettano: sul piano professionale con le specializzazioni e l’alta formazione, e anche aprendo ai più giovani la nostra comunità. In un mondo del lavoro che sta cambiando vorticosamente spetta a noi avvocate e avvocati giuslavoristi leggere il cambiamento per assicurare il rispetto dei diritti di tutte e tutti».

«L’ingresso dell’intelligenza artificiale - ha proseguito la Presidente - e le trasformazioni che comporterà nella società, nel lavoro, nella giurisdizione e negli studi professionali troverà una AGI ‘vigile’ e preparata a governare il processo. Così come sarà pronta a partecipare al dibattito politico e sociale con proposte e osservazioni sul piano delle riforme del mondo del lavoro, del sistema giustizia e sul nodo della parità di genere».

«Da parte mia - ha concluso Biagioni - non mancheranno volontà e impegno nel continuare a far crescere questa associazione, affinché la sua voce già autorevole diventi sempre più forte».