Soppressione del posto, il datore può assegnare il lavoratore a mansioni inferiori

La permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex articolo 3 della legge n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori. Il principio enunciato dalla Cassazione (ordinanza n. 19556/25) si basa sull’assunto dell’oggettiva prevalenza dell’interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi