Bilanci e fast closing: errori con effetti fiscali variabili

L’anticipo di due mesi per l’invio delle dichiarazioni, previsto dal 2024 dalla bozza di decreto attuativo sugli adempimenti fiscali («ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta»), e la predisposizione dei dati necessari a elaborare la proposta di concordato preventivo (per i soggetti ammessi) comporteranno per imprese e professionisti l’accelerazione dell’iter di redazione e approvazione dei bilanci.

In realtà, le imprese più strutturate anticipano già queste...