Bip apprezzata dagli investitori

Lodovico Bianchi Di Giulio

BIP, multinazionale di consulenza, annuncia di aver completato con successo il collocamento di 70 milioni di euro tramite private placement riservato a investitori istituzionali in Italia e all’estero.

Questa operazione rappresenta un importante passo avanti per BIP, consentendo all’azienda di rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria e di supportare gli ambiziosi piani di crescita e sviluppo.

I fondi raccolti saranno utilizzati per rimborsare la linea di credito revolving e per il generale fabbisogno finanziario della società, ivi inclusi progetti di trasformazione digitale e innovazione e nuove iniziative strategiche, nonché per supportare lo sviluppo globale del Gruppo.

La società di consulenza ha ottenuto 70 milioni di titoli senior garantiti a tasso variabile, con scadenza 2031.

Questo nuovo collocamento segue il successo di una precedente emissione di 70 milioni di euro ottenuti nel 2022, evidenziando la continua capacità di BIP di attrarre numerosi capitali per sostenere le proprie iniziative di crescita.

I risultati finanziari di BIP a fine dicembre 2023 mostrano un aumento dei ricavi del 17%, pari a 527 milioni di euro, con un ebitda margin del 17%. Il Gruppo BIP conta oggi oltre 5.000 professionisti a livello globale.

La strategia di crescita internazionale del Gruppo BIP, avviata ormai da anni, ha visto tra le più recenti acquisizioni l’ingresso di Verco, società inglese attiva nel settore dell’energia e della sostenibilità che fornisce soluzioni a zero emissioni di CO2 alle organizzazioni in molteplici settori. L’operazione rientra nella più ampia strategia di crescita non organica del Gruppo BIP, che mira ad ampliare la propria copertura geografica, l’offerta di tecnologie all’avanguardia, e di competenze e talenti internazionali sul mercato globale.

Alberto Idone, CEO di BIP, commenta: “I risultati di questa emissione, in un momento di incertezza e di rallentamento degli investimenti, confermano la fiducia che gli investitori hanno nel nostro modello di business e nelle nostre prospettive di crescita. Questo collocamento ci fornisce le risorse necessarie per continuare a investire in tecnologie all’avanguardia e per espandere la nostra offerta di servizi a livello globale.“

“Ringraziamo gli investitori per la grande fiducia riposta e per il supporto, essenziale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.“, aggiunge Luca Martignago, CFO di BIP.

BIP è stata assistita per gli aspetti legali dal team legale interno, con la supervisione di Lodovico Bianchi Di Giulio, Group General Counsel.

Hanno agito in qualità di advisor legali di BIP lo studio Latham & Watkins per i profili di diritto americano, inglese e italiano e lo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti per i profili di diritto tributario italiano.

Il collocamento è stato gestito da BNP Paribas, che ha agito in qualità di agente di collocamento.

Lo studio A&O Shearman ha agito in qualità di advisor legale dell’agente di collocamento.