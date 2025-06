BIP LAW and TAX cresce nel diritto del lavoro: entrano cinque nuovi partner con un team di dieci professionisti

Andrea Mordà, Eleonora Cangemi, Angela Zucchetti e Carlo Limuti, Filippo Collia

BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, accelera nel suo processo di crescita con l’ingresso di cinque partner specializzati in diritto del lavoro, insieme ad altri dieci professionisti. Contestualmente, lo studio apre un nuovo presidio a Brescia, per rafforzare la propria presenza al fianco del tessuto imprenditoriale lombardo.

I partner con responsabilità societarie - Andrea Mordà (designato equity partner), Eleonora Cangemi e Filippo Collia (partner cofondatori) – guideranno il Dipartimento di Diritto del lavoro con Matteo Tamborini, già partner di BIP Law. Insieme a loro, Angela Zucchetti e Carlo Limuti, entrambi partner, assicureranno un presidio integrato e specialistico, a servizio delle esigenze dei clienti.

Andrea Mordà, che in precedenza è stato partner di studi italiani e internazionali, è specializzato in diritto del lavoro, con focus nei settori delle telecomunicazioni, della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, del credito e della finanza.

Eleonora Cangemi si occupa di processi di ristrutturazione e riorganizzazione di imprese e svolge attività di consulenza su tutti gli aspetti del diritto del lavoro e sindacale, con focus sulla clientela internazionale, ha altresì maturato notevole esperienza in partnership law.

Filippo Collia, che opera anche a Brescia, è specializzato in diritto del lavoro e sindacale con expertise nel settore retail, grande distribuzione e diritto sportivo a supporto delle aziende.

Carlo Limuti ha una pluriennale esperienza nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali, fornendo assistenza giudiziale e consulenza sia nella gestione ordinaria che nell’ambito delle operazioni straordinarie in tutti i settori produttivi.

Angela Zucchetti già partner in boutique legali e primari studi italiani specializzati in diritto del lavoro, da sempre presta assistenza a società italiane e gruppi multinazionali operanti nei settori della produzione, dei servizi, delle banche e delle assicurazioni nell’ambito della consulenza e del contenzioso, nonché nelle operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione, acquisizione societaria e trasferimento d’azienda.

Entreranno nell’ufficio di Milano anche cinque professionisti: Mariapaola Boni, Paola Cordovado, Roberta Finazzi, Tommaso Frigerio e Cinzia Comi. Altri cinque saranno operativi dal nuovo presidio di Brescia: Carla Ghitti, Abramo Abrami, Veronica Margotti, Andrea Abeni, Aurora Maria Romerio.

“L’ingresso di cinque nuovi partner, con i rispettivi team, rappresenta una tappa significativa per il percorso di crescita di BIP Law and Tax che, a pochi mesi dalla sua costituzione, continua ad attrarre professionisti di riconosciuta esperienza, capaci di ampliare e qualificare ulteriormente la nostra proposta integrando competenza tipicamente giuslavoristica con la presenza sul mercato di Bip dei servizi HR e Human Capital per essere sempre più efficaci e rispondenti alle nuove esigenze del mercato ed alle sue richieste”, commenta Stefania Radoccia, Managing Partner di BIP Law and Tax. “Contestualmente, l’apertura della nuova sede di Brescia conferma la strategia dello studio volta a rafforzare la presenza sul territorio nazionale”.

“Per me e i miei colleghi, la scelta di unirci a Bip Law and Tax rappresenta un’opportunità unica di contribuire concretamente alla crescita dello studio, mettendo al servizio dei clienti la nostra consolidata expertise e il nostro approccio distintivo - dichiara il nuovo partner Andrea Mordà. “Da oggi Bip Law and Tax rappresenta una realtà unica a Milano nello scenario degli studi multipractice, potendo contare su un numero di professionisti del diritto del lavoro pari solo a quello delle grandi realtà internazionali”.