Bird & Bird nella cessione di Talks Media e Pubtech a Exte

Francesco Barbieri, Sara Calamitosi

Skip Group, specializzato in soluzioni digital e advertising per editori e inserzionisti, di cui fanno parte Talks Media, media e content agency, e l’adtech company Pubtech, ha ceduto il 100% del capitale a Exte, società con sede in Spagna controllata dal fondo di investimento Magnum Capital.

ll core team di Skip Group continuerà a far parte di Exte in ruoli di senior management all’interno dell’organizzazione italiana, che punta a raggiungere nuovi obiettivi di mercato. L’integrazione dei team e dei prodotti di Exte e Skip Group inizierà immediatamente ed è previsto che sia completata entro la fine dell’anno.

Bird & Bird, la cui expertise Digital & Media è stata messa in luce negli ultimi anni in occasione di una serie di operazioni nel settore, ha agito al fianco di Skip Group con un team guidato dal partner Alberto Salvadè, e composto dal counsel Francesco Barbieri (nella foto a sinistra) e dall’associate Sara Calamitosi (nella foto a destra).