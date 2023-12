Bird & Bird e Deloitte Legal nell’acquisizione di Agribios Italiana da parte di Yara Italia

Eduardo Courir, Sara Calamitos, Massimo Zamorani, Lucia Ruffatti

Y ara Italia S.p.A., principale produttore di fertilizzanti azotati e complessi e leader di mercato nei prodotti nutritivi per l’agricoltura, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisizione di Agribios Italiana S.r.l., azienda che sviluppa e realizza fertilizzanti organici e organo-minerali per l’agricoltura biologica e convenzionale. Previo avveramento di determinate condizioni, la cessione del capitale sociale di Agribios Italiana da parte dei due soci attuali, Giovanni Ravagnan e Carlo Alberto Antoniazzi, avverrà a fine febbraio 2024.

Con questo accordo Yara Italia mira a espandere la propria offerta nel settore dei concimi organici al fine di soddisfare le esigenze sempre crescenti degli agricoltori europei. Yara Italia S.p.A., principale produttore di fertilizzanti azotati e complessi e leader di mercato nei prodotti nutritivi per l’agricoltura, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisizione di Agribios Italiana S.r.l., azienda che sviluppa e realizza fertilizzanti organici e organo-minerali per l’agricoltura biologica e convenzionale. Previo avveramento di determinate condizioni, la cessione del capitale sociale di Agribios Italiana da parte dei due soci attuali, Giovanni Ravagnan e Carlo Alberto Antoniazzi, avverrà a fine febbraio 2024.

Con questo accordo Yara Italia mira a espandere la propria offerta nel settore dei concimi organici al fine di soddisfare le esigenze sempre crescenti degli agricoltori europei.

Bird & Bird ha agito al fianco dell’acquirente per gli aspetti corporate dell’operazione con un team guidato dal partner Edoardo Courir coadiuvato dall’associate Sara Calamitosi.

I venditori sono stati assistiti da Deloitte Legal con un team guidato dal partner Massimo Zamorani e composto dall’of counsel Lucia Ruffatti e dall’associate Alberto Ferronato.