Bird & Bird lancia a livello internazionale Legora, la soluzione di IA con una suite di tool basata sulle esigenze dei clienti

Lo studio legale internazionale Bird & Bird annuncia il lancio della rivoluzionaria piattaforma di IA Legora (precedentemente Leya), dopo un proof-of-concept di successo.

Durante il periodo di prova di sei mesi, 675 persone provenienti da quasi tutti gli uffici di Bird & Bird hanno utilizzato ampiamente lo strumento per la revisione dei documenti, la ricerca legale, l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e la collaborazione tra i team. Inoltre, Bird & Bird e Legora hanno collaborato a stretto contatto per l’aggiornamento, l’engagement e l’integrazione del tool in tutte le practice e i settori dello Studio.

Il feedback è stato estremamente positivo, con particolare successo nei settori Corporate, Employment e IP, evidenziando la capacità dello strumento non solo di snellire i processi legali, ma anche di trasformare l’esperienza del cliente.

Una suite di soluzioni su misura per le esigenze dei clienti

La collaborazione di Bird & Bird con Legora ha permesso allo Studio di creare e personalizzare la piattaforma in base alle specifiche esigenze dei clienti. L’integrazione di Legora in vari flussi di lavoro si rifletterà in una gamma di soluzioni di pricing basate sui loro obiettivi.

Christian Bartsch, CEO di Bird & Bird, ha dichiarato: “Abbiamo testato attentamente Legora rispetto a una serie di KPI per casi d’uso selezionati. Il trial ha avuto molto successo e ora possiamo offrire ai nostri clienti un servizio ampliato per una serie di esigenze, a integrazione della nostra suite di soluzioni legal-tech già esistente. Esempi di casi d’uso di Legora sono la riduzione dei tempi di esecuzione di alcune attività legali e l’utilizzo di Legora per implementare il playbook di un cliente in più matter. Questa tecnologia integra le nostre competenze legali, consentendo ai nostri professionisti specializzati di concentrarsi su risultati di alto valore in cui le loro competenze possono aiutare in modo significativo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi commerciali”.

Un traguardo fondamentale della strategia quinquennale dello Studio

La collaborazione con Legora si allinea perfettamente con l’obiettivo strategico di Bird & Bird di espandere la sua consolidata esperienza nella fornitura di soluzioni tecnologiche per i clienti, rafforzando inoltre la già forte cultura legata all’innovazione e al miglioramento continuo dello Studio.

Christian Bartsch, CEO di Bird & Bird, commenta: ‘In Bird & Bird, il nostro obiettivo è sempre stato quello di risolvere i problemi reali dei clienti, invece di adottare la tecnologia indiscriminatamente. Piuttosto che utilizzare la tecnologia e l’AI “per il gusto di farlo”, ci impegniamo a bilanciare i potenziali benefici in termini di costi ed efficienza con sfide come l’accuratezza, la conformità e il miglioramento delle competenze dei nostri team. La nostra collaborazione con Legora ci posiziona come uno studio legale leader nel campo della GenAI che guida le organizzazioni in un mondo plasmato da tecnologia, innovazione e regolamentazione.’

Hélder Santos, Head of Legal Tech and Innovation di Bird & Bird, afferma: ‘Il valore aggiunto che abbiamo riscontrato durante il periodo di prova di sei mesi ha superato tutte le aspettative. Con l’integrazione di Legora ai nostri flussi di lavoro, possiamo ideare nuovi modi per garantire che i nostri clienti ricevano un supporto accurato, pratico e completo. Mentre continuiamo a lavorare con Legora per migliorare la funzionalità della piattaforma, siamo desiderosi di innovare non solo il nostro modo di lavorare, ma anche di guidare la trasformazione della fornitura dei servizi legali.’

Max Junestrand, CEO di Legora, aggiunge: ‘La relazione altamente collaborativa di Legora con Bird & Bird non solo testimonia il successo della piattaforma, ma anche il modo in cui abbiamo stimolato il coinvolgimento e il suo utilizzo nello Studio. Insieme al team non vediamo l’ora di continuare a perfezionare ed estendere il tool per soddisfare le loro esigenze e quelle dei loro clienti. Garantire un elevato livello di sicurezza e di accuratezza, e affiancare lo Studio nell’uso responsabile dell’IA rimane la nostra priorità assoluta, mentre continuiamo a supportare eccezionali avvocati nel raggiungimento dei più elevati standard di consulenza.