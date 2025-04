Nexus avvia un servizio di reinserimento professionale nell’ambito delle attività di recupero crediti

Nexus, il credit servicer del gruppo Eidos Partners, oggi rafforza il proprio impegno per un recupero crediti responsabile, introducendo un servizio dedicato al supporto nella ricerca di un’occupazione per chi si trova in difficoltà economica. Questo approccio, orientato a offrire soluzioni che vadano oltre il mero recupero finanziario, pone al centro le persone e il loro reinserimento professionale.

In questo ambito, Nexus è lieta di annunciare una collaborazione con LHH Recruitment Solutions, società del Gruppo Adecco specializzata nella ricerca e selezione del personale con decenni di esperienza nella talent acquisition in Italia e nel mondo, per promuovere nuove opportunità lavorative a favore di chi fatica a rimborsare un prestito. Grazie a

questo accordo, Nexus può avvalersi anche dell’esperienza dei brand del Gruppo Adecco, la più importante piattaforma multibrand di consulenza e soluzioni HR per il mondo del lavoro, coprendo integralmente i costi di ricerca e collocamento per il debitore.

Con questo progetto Nexus consolida il proprio percorso di adozione di buone pratiche nel settore del recupero crediti, con una visione che integra l’efficacia economica con la

responsabilità sociale. Tra le iniziative già attivate: il coinvolgimento di consulenti familiari a supporto dei debitori, la formazione mirata dei propri gestori per garantire un approccio etico e soluzioni professionali che aiutino a ripristinare la capacità di rimborso attraverso il lavoro.

Commenta Fabrizio Mennella, Managing Director Nexus: “Siamo orgogliosi di aver studiato un percorso che vuole porsi come una leva significativa per il riposizionamento professionale di chi sta attraversando un momento di grave difficoltà economica e non riesce a rimborsare un prestito. Una formula vantaggiosa per entrambe le parti, che coniuga etica e impegno

sociale e che tiene conto anche delle delicate implicazioni psicologiche connesse inevitabilmente a questo tipo di problematiche.”