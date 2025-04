Herbert Smith Freehills e DLA Piper nel primo multi-country virtual Power Purchase Agreement di BNZ con Kimberly-Clark

Francesca Morra, Riccardo Malavolti

Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito BNZ nel primo virtual Power Purchase Agreement (vPPA) multi-country con Kimberly-Clark, assistito da DLA Piper.

BNZ - portfolio company del fondo Clean Energy Fund III di Nuveen - produttore indipendente di energia che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile, ha firmato il suo primo vPPA (virtual Power Purchase Agreement) multi-paese con Kimberly-Clark, uno dei principali produttori mondiali di prodotti per la cura personale e l’igiene, in Italia e Spagna.

Il vPPA genererà un volume previsto di 164 GWh di elettricità rinnovabile all’anno da due impianti solari in Italia – a Camposcala e Rinaldone (Lazio) – e uno in Spagna – a Santa Catalina (Andalusia).

L’energia rinnovabile prodotta dagli impianti solari equivale a oltre il 40% del consumo totale di elettricità degli stabilimenti di Kimberly-Clark nell’Europa occidentale e centrale, situati in Germania, Spagna, Italia, Francia e Repubblica Ceca.

Il team di Herbert Smith Freehills che ha assistito BNZ è stato composto da Francesca Morra, partner responsabile del team di Energy & Infrastructure in Italia, che ha guidato le negoziazioni e coordinato il team internazionale, Dimitrie Vlaiduc, associate per gli aspetti d diritto italiano, e dai colleghi Silke Goldberg, partner e Mika Morissette, senior associate della sede di Londra e da Iria Calvino, partner, Esther Lumbreras, of counsel e Antonio Covenas, senior associate, della sede di Madrid.

DLA Piper ha assistito Kimberly-Clark con un team guidato dai partner Giulio Maroncelli, responsabile del team Corporate in Italia ed esperto di PPA, e Natasha Luther-Jones, partner e responsabile del team Energy and Natural Resources, e composto dall’avvocato Riccardo Malavolti per gli aspetti di diritto italiano, e Tom Metcalfe, senior associate, Hayley Kinsey, Rebekah Birrell, Sophie Norddahl-Payne e Zayn Govani, associate, della sede di Leeds, per gli aspetti di diritto estero.