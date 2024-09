Bird & Bird ottiene la Certificazione WELL v2 Gold

Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore

La sede di Milano di Bird & Bird, in Via Porlezza 12, ha conseguito la prestigiosa certificazione WELL v2 Gold rilasciata dall’International WELL Building Institute (IWBI) – un importante riconoscimento che testimonia l’impegno dello Studio nella promozione del benessere all’interno dei propri spazi lavorativi.

La WELL v2 è una versione aggiornata e avanzata dello standard WELL Building, che valuta una serie di fattori fondamentali per garantire spazi di lavoro salubri e performanti. Tra questi si includono aria, acqua, luce, nutrizione, fitness, comfort termico e mentale, con l’obiettivo di creare ambienti che favoriscano la salute fisica e psicologica delle persone.

Il percorso verso la certificazione WELL v2 Gold ha richiesto l’implementazione di diverse soluzioni innovative negli uffici di Via Porlezza 12, tra cui sistemi avanzati di ventilazione e filtraggio dell’aria, l’ottimizzazione dell’illuminazione naturale, spazi progettati per promuovere il movimento e la socializzazione, nonché iniziative a supporto della salute psicofisica dei lavoratori.

Giovanni Galimberti, Co-Managing Partner, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di aver ottenuto la certificazione WELL v2 Gold. Questo risultato riflette il nostro impegno verso la sostenibilità e la creazione di un ambiente lavorativo che promuova la salute e il benessere delle nostre persone.”

Raimondo Maggiore, Co-Managing Partner, commenta: “Continueremo a impegnarci nel garantire che Bird & Bird resti all’avanguardia nell’innovazione e nel

rispetto dei più elevati standard internazionali.”