Bird & Bird, Pedersoli Gattai e Legance nell’offerta pubblica di acquisto delle azioni di Civitanavi Systems da parte di Honeywell finalizzata al delisting

Laura Pallanza, Giorgio Cesari, Nicola Brunetti, Beatrice Zilio

Con la revoca dalla quotazione lo scorso 26 agosto si è conclusa con successo, ad esito della procedura congiunta di squeeze-out e sell-out, l’OPA promossa da Honeywell International Inc. (tramite la controllata Honeywell II S.r.l.) sulla totalità delle azioni di Civitanavi Systems S.p.A. – società quotata su Euronext Milan e attiva nella ricerca, progettazione e produzione di sistemi e sensori inerziali. Honeywell, conglomerata americana quotata al NASDAQ e operante a livello globale in diversi ambiti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra cui il settore Aerospace, è stata assistita da Bird & Bird, con un team coordinato dai partner Stefano Silvestri e Federico Valle, per i profili M&A, corporate ed equity capital markets, e composto dalla senior associate Linda Pietrostefani e dagli associates Laura Pallanza, Paride Bordoni e Giorgio Cesari. Il partner Simone Cadeddu e il counsel Jacopo Nardelli si sono occupati degli aspetti inerenti alla normativa “golden power”, mentre il partner Federico Marini Balestra e l’associate Chiara Horgan hanno curato i profili antitrust. Sempre Bird & Bird, con un team composto dal partner Pierpaolo Mastromarini, dal counsel Michele Arruzzolo e dagli associates Francesco Bianco e Rosita Magno, ha altresì assistito Honeywell nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti connessi al financing dell’operazione da parte di UniCredit. L’azionista di maggioranza di Civitanavi e l’emittente sono stati assistiti per gli aspetti legali da Pedersoli Gattai con un team guidato dal partner Nicola Brunetti, coadiuvato per i profili corporate ed equity capital markets dal counsel Enrico Candotti e dall’associate Tommaso Soragni, mentre la senior counsel Fabiana Campopiano ha seguito gli aspetti antitrust di diritto italiano. Legance ha assistito UniCredit, per gli aspetti relativi al finanziamento, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e composto dalla senior counsel Beatrice Zilio e dal senior associate Federico Liberali. Il controvalore dell’OPA è stato pari a oltre 200 milioni e UniCredit e Rothschild hanno agito in qualità di advisor finanziari dell’operazione.