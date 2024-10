Bird & Bird rafforza il team Corporate di Milano con l’arrivo di Giovanni Gazzaniga, esperto di M&A e Private Equity

Giovanni Gazzaniga

Bird & Bird rafforza ulteriormente la practice Corporate con l’ingresso di Giovanni Gazzaniga come nuovo partner della sede di Milano. Il suo inizio è previsto per oggi, 14 ottobre 2024.

Con oltre 30 anni di esperienza, Giovanni assiste clienti italiani e internazionali in un’ampia gamma di operazioni di M&A nazionali e transfrontaliere in settori come food & beverage, life sciences, energy e TMT. Ha inoltre maturato una consolidata esperienza nella consulenza su complesse operazioni di private equity che comprendono strutturazione finanziaria e negoziazioni, nonché di acquisizioni pubbliche, spin-off e joint venture. Giovanni entra a far parte di Bird & Bird da A&O Shearman, dove è stato partner della practice corporate per 18 anni.

Bird & Bird continua a far crescere la sua practice Corporate con 12 nuovi ingressi quest’anno. L’arrivo di Giovanni dimostra ulteriormente gli ambiziosi obiettivi di crescita della practice Corporate internazionale in aree chiave come private equity, M&A, venture capital ed equity capital markets.

Giovanni si unisce allo Studio insieme all’associate Nicolò Baruffi.

Alberto Salvadè e Matt Bonass, co-head della practice Corporate internazionale di Bird & Bird, affermano: “Giovanni entra a far parte dello Studio in un momento di crescita ambiziosa per il team Corporate. Nell’ultimo anno abbiamo potenziato in modo significativo il nostro team corporate internazionale e continuiamo a crescere in modo importante. La vasta esperienza di Giovanni nella consulenza ai clienti in materia di M&A e private equity, rafforzata da un’ampia conoscenza del settore e dei mercati italiani e internazionali, sarà un valore aggiunto per il team Corporate internazionale e per i nostri clienti. Siamo lieti del suo ingresso.”

Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore, co-head di Bird & Bird in Italia, commentano: “Siamo felici di dare il benvenuto a Giovanni come nuovo partner della nostra sede di Milano. La sua esperienza in molteplici settori sottolinea la sua versatilità e competenze approfondite, rendendolo un punto di forza per i clienti che cercano di orientarsi nelle complessità del private equity, dell’M&A e della ristrutturazione aziendale. Benvenuto nel team Giovanni!”

Giovanni aggiunge: “La forte reputazione di Bird & Bird nei settori della proprietà intellettuale, del life sciences, del food & beverage e del TMT, unita alla cultura collaborativa dello Studio, lo distingue nel mercato italiano e internazionale. Sono entusiasta di iniziare a lavorare a fianco dei miei nuovi colleghi in Italia e in tutto il network Bird & Bird per contribuire a supportare le complesse esigenze legali dei nostri clienti”.