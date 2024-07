Bird & Bird con Silver Economy Fund nell’investimento in Carehub

Elena Beccegato, Angelo Fiorello

Silver Economy Fund, veicolo di private equity di Quadrivio Group, ha annunciato l’acquisizione di CareHub, progetto finalizzato allo sviluppo di una rete di servizi ambulatoriali con focus su diverse specialità. L’obiettivo è la creazione di un gruppo da 100 milioni di fatturato, che diventi un player di riferimento in questo settore.

CareHub rappresenta il terzo investimento per il fondo, che ha precedentemente acquisito la maggioranza di Siare e The Private Clinic, la prima specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali per anestesia e rianimazione; la seconda comprende invece un gruppo di cliniche con sede nel Regno Unito, che forniscono trattamenti di medicina estetica, dermatologica e longevity medicine.

Bird & Bird ha agito al fianco di Quadrivio Group con un team multidisciplinare guidato, per gli aspetti corporate, dall’of counsel Daniele Raynaud coadiuvato dalla senior associate Elena Beccegato (nella foto a sinistra), dall’associate Angelo Fiorello (nella foto a destra) e dal trainee Michele Mallano. Gli aspetti regolamentari e di golden power sono stati seguiti dal partner Simone Cadeddu e dal counsel Jacopo Nardelli, mentre il partner Amedeo Rampolla e la counsel Daphne Diorio Borri hanno curato i profili di diritto del lavoro.